Його називали генієм. Тепер — ґвалтівником. Хто такий Андрій Білоус та що йому інкримінують?

Як викладача театрального університету звинуватили у систематичних домаганнях — що відомо про справу Андрія Білоуса

У Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого в січні 2025 року стався гучний скандал. Викладача і театрального режисера Андрія Білоуса, на той час художнього керівника "Молодого театру", звинуватили у систематичних сексуальних домаганнях щодо студенток, серед яких — неповнолітні.

Історія, що почалася з одного анонімного відео

20 січня на YouTube з’явилося анонімне відео: дівчина з прихованим обличчям розповіла, що стала жертвою сексуальних домагань з боку свого викладача Андрія Білоуса. Вона заявила, що педагог надсилав їй інтимні фото студенток і просив надіслати власні, мотивуючи це тим, що "інші вже це зробили". Пізніше вона пояснила, чому почала говорити зараз — мовчала, бо тоді дівчатам було по 17-18 років, а Білоус був гуру. Після її публікації вибухнула хвиля схожих історій. Випускник університету Валерій Філіпенко створив анонімну онлайн-форму, куди колишні студентки почали надсилати свої свідчення. Згодом дівчина, яка заговорила першою, розкрила своє ім’я — Софія Сапожник.

Реакція університету та театру

Університет ім. Карпенка-Карого оголосив службову перевірку і відсторонив Білоуса від викладання. Як повідомили у виші, станом на 27 січня отримано чотири офіційні скарги щодо "інтимного та неетичного спілкування" викладача зі студентами. Андрій Білоус заявляв, що не визнає провини, але "відкритий до розслідування". Попри це, за рішенням КМДА, його відсторонили від керівництва "Молодим театром", а вистави режисера зняли з репертуару. Пізніше він подав заяву на звільнення за згодою сторін.

Що кажуть слідчі

За даними Офісу Генпрокурора, Андрію Білоусу повідомили про підозру у систематичному сексуальному насильстві. Його ім'я не називається, але співпадає ряд інших даних. Слідство встановило, що з 2017 по 2023 рік він, використовуючи службове становище, змушував студенток до інтимних стосунків без їхньої згоди.

У період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми. Офіс генерального прокурора

Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, викладачеві повідомлено про підозру у вчиненні сексуальних злочинів:

ч. 2 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України,

ч. 1 та ч. 2 ст. 153 КК України.

Судове засідання щодо запобіжного заходу відбувалось у закритому режимі. Однак Білоус дав коментар журналістам:

З одного боку, я дуже радий, що нарешті мені вручили (підозру, — ред). Я зможу захищати себе повноцінно, бо до цього 9 чи 10 місяців мене поливало брудом. Я не був учасником жодного кримінального провадження. Я був в статусі свідка.Тепер, нарешті, я зможу себе захищати. Жодної шкоди, жодній дівчині я не завдав. Це єдине, що я можу сказати. Андрій Білоус, підозрюваний режисер

Щодо стосунків із дівчатами Білоус каже — у нього їх було багато. "У мене було багато стосунків. І що ви називаєте стосунками, і я не знаю, що ви маєте на увазі стосунки.Тому я не хочу саме це коментувати. Тому що стосунки бувають різні. Те, що в нас з усіма цими людьми протягом багатьох років були дуже дружні, тісні стосунки. Вони довіряли мені свої таємниці".

Атмосфера страху за лаштунками

Слідчі та свідки описують "класичну схему підкорення", ті, хто відмовили викладачеві, отримували публічне приниження, втрачали ролі у виставах і ризикували бути відрахованими. Під час обшуків у квартирі та кабінеті викладача вилучили телефони та інші докази. Наразі слідство готує клопотання про обрання запобіжного заходу.

Вручення підозри Андрію Білоусу

Хто такий Андрій Білоус

48-річний Білоус — режисер, драматург, актор і педагог. Колишній директор і художній керівник Молодого театру, лауреат державної премії імені Довженка. В квітні 2025 року отримав звання доцента. Університет Карпенка-Карого Білоус називав "своєю майстернею", де виховував "майбутніх зірок сцени". Нещодавно стало відомо, що режисер оголосив про відкриття власного театру — Dark Club Theatre.

Білоус за лаштунками театру

На бік режисера стала частина студентів

Після оприлюднення історії частина студентів і викладачів стала на захист Білоуса, називаючи його "геніальним педагогом", інші — звинувачують університет у мовчанні та круговій поруці. Після публікацій про Білоуса у соцмережах поширився флешмоб #немовчи. З таким та іншими гаслами театрали та небайдужі у Києві та Львові виходили на протести проти повернення Білоуса до викладання і в театр.

Важливе: ящо ви стали свідком чи жертвою сексуального насильства — звертайтеся до поліції або за телефонами 1547 (урядова гаряча лінія), 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного) — єдина в Україні національна і безкоштовна гаряча лінія з питань попередження ґендерно зумовленого насильства та торгівлі людьми.

Раніше "Телеграф" розповідав про кричущий випадок на Львівщині, коли директор реабілітаційного центру ґвалтував дітей та знущався з них. У центрі розміщувались вразливі категорії дітей.