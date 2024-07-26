Душив і бив ножем у груди: на Вінничині підлітка підозрюють у вбивстві дівчини

Підозрюваний перебував у стані наркотичного сп'яніння

У Вінницькій області підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві матері двох малолітніх дітей. За даними слідства, на злочин хлопця "штовхнула відмова у сексі".

Про інцидент стало відомо з повідомлення Вінницького міського суду, де підозрюваному обирали запобіжний захід. Нині підозрюваний під вартою, без права внесення застави.

"Судом встановлено, що перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, неповнолітній підозрюваний прийшов до потерпілої, матері двох малолітніх дітей, за місцем проживання та почав вимагати від неї вступити з ним в статеві відносини. Почувши відмову потерпілої, підозрюваний взяв на кухні ножа, повернувся у кімнату та наніс потерпілій не менше двох ударів в грудну клітину, при цьому здавлюючи шию дівчини до тих пір, поки вона не перестала подавати ознаки життя", — йдеться у повідомленні.

Під час вчинення злочину, підозрюваний перебував у стані наркотичного сп'яніння внаслідок вживання канабісу. При обранні запобіжного заходу слідчий суддя врахував обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від суду або знищити наявні докази.

Як наслідок, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві розслідували жорстоке вбивство. Чоловік вдарив товариша кухонним ножем у груди.