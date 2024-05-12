Тікав від поліції та кинув гранату: з'явилося відео вибуху в центрі Броварів

Правоохоронець прибув на виклик

У суботу, 11 травня, в місті Бровари Київській області чоловік підірвав гранату. Момент вибуху потрапив на відео.

Надзвичайна подія сталася на бульварі Незалежності приблизно о 21:00. Як повідомила пресслужба поліції Київської області, поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник.

На відео можна побачити, як постраждалий поліцейський кличе про допомогу. А також, що інший чоловік теж лежить на тротуарі.

Потерпілим на даний час надається уся необхідна медична допомога. Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" писав, що На Львівщині чоловік погрожував підірвати суд гранатою, якщо той не винесе рішення на його користь. Особу, яка грозилась скоїти серйозний злочин, затримали.