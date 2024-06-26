В Одесі авто інкасаторів потрапило у смертельну ДТП: що відомо (фото)

Поліція та "швидка" прибули на місце аварії

В Одесі сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля інкасатарної служби. За попередніми даними, вони збили на смерть людину.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також у мережі публікують кадри з місця ДТП.

На місці дорожньо-транспортної пригоди вже працюють співробітники правоохоронних органів, а також швидкої допомоги. Зазначається, що ДТП сталась на проспекті Небесної Сотні біля торговельного центру "Успіх".

Місце ДТП на мапі

За словами місцевих, на зазначеному місці немає регульованого пішохідного переходу, тому не виключення, що загиблий перейшов дорогу у неналежному місці.

Нагадаємо, у Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Відомо, що водій авто марки Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофора. Патрульні почали наздоганяти порушника. На вимогу працівників поліції зупинитися водій не відреагував та продовжив рух.

Тікаючи від поліціянтів, чоловік збив пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю фури та маршрутки з пасажирами. Внаслідок події є десятки постраждалих, деякі із них у тяжкому стані.