Моторошна ДТП у Броварах: мотоцикліст потрапив під авто і загорівся (відео 18+)

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У вівторок, 23 липня, на Київщині у Броварах сталася жахлива аварія. Мотоцикліст потрапив під бус та загорівся.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ Інфо". У мережу потрапили кадри перших хвилин після ДТП.

На відео видно, як відразу після зіткнення, інший мотоцикліст побіг рятувати постраждалого. Чоловік витягну з-під автомобіля мотоцикліста, який майже весь загорівся.

Під авто видно калюжу крові, яку розмазали по асфальту. Гасити потерпілого кинулися очевидці аварії. Спочатку полум'я намагалися ліквідувати руками, потім хтось дістав вогнегасника.

Наразі невідомо в якому стані мотоцикліст, який постраждав у ДТП.

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Нагадуємо, днями у Києві сталася серйозна аварія неподалік станції метро "Житомирська", зіткнулися дві автівки. ДТП сталося на зʼїзді з Берестейського проспекту у бік Академіка Палладіна.

Очевидці зазначають, що на місце події приїхали 5 карет швидкої допомоги. Відомо, що одного із водіїв забрали медики. Наразі про кількість постраждалих невідомо.

У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що автотроща страшна. Обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень, простіше кажучи, розбиті вщент. Один з автомобілів навіть задимівся.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві сталася серйозна ДТП, один з автомобілів перекинувся на дах. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.