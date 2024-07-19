Страшна аварія у Києві: на місце ДТП приїхали 5 карет швидкої допомоги (відео)

Одни з авттомобілів задимівся

У п'ятницю, 19 липня, у Києві сталася серйозна аварія. Неподалік станції метро "Житомирська" зіткнулися дві автівки.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Оперативний". ДТП сталося на зʼїзді з Берестейського проспекту у бік Академіка Палладіна.

Очевидці зазначають, що на місце події приїхали 5 карет швидкої допомоги. Відомо, що одного із водіїв забрали медики. Наразі про кількість постраждалих невідомо.

У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, що автотроща страшна. Обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень, простіше кажучи, розбиті вщент. Один з автомобілів навіть задимівся.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Внаслідок ДТП рух транспорту ускладнено.

ДТП на Житомирській

Також у соцмережах повідомляють про аварію на перехресті Воскресенського проспекту та Петра Запорожця. Зіткнулися Skoda Fabia та, ймовірно, військовий позашляховик.

Попередньо ДТП сталася через неробочий світлофор. Хтось із водіїв не розібрався у пріоритетності проїзду цього перехрестя.

На місці працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини аварії.

Рух на перехресті ускладнено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася серйозна аварія за участю тролейбуса та легкового автомобіля. Тролейбус підрізав легковика, а той влетів у дерево.