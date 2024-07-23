Під Києвом водій "Mercedes" збив на смерть пішохода: подробиці страшної ДТП

Потерпілого госпіталізували до лікарні, але врятувати його не вдалося

На Київщині сталася ДТП, внаслідок якої загинув пішохід. Трагічна подія трапилась у Броварах на вулиці Київська.

Про це повідомляє поліція Київської області. За словами правоохоронців, ввечері 22 липня 62-річний водій авто "Mercedes" рухався в напрямку столиці та на нерегульованому перехресті збив пішохода.

Внаслідок аварії 53-річний потерпілий отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Попри негайну госпіталізацію, чоловік помер у лікарні.

Водій на смерть збив пішохода

"За даним фактом, слідчі слідчого управління Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.

Аварія на вулиці Київська в Броварах

Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадуємо, у вівторок, 23 липня, на Київщині у Броварах сталася жахлива аварія. Мотоцикліст потрапив під бус та загорівся.

У мережу потрапили кадри перших хвилин після ДТП. На відео видно, як відразу після зіткнення, інший мотоцикліст побіг рятувати постраждалого. Чоловік витягну з-під автомобіля мотоцикліста, який майже весь загорівся.

Гасити потерпілого кинулися очевидці аварії. Спочатку полум'я намагалися ліквідувати руками, потім хтось дістав вогнегасника.

Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві сталася страшна аварія на Житомирській. На місце події приїхали 5 карет швидкої допомоги.