Жахлива ДТП у Києві: одному з постраждалих відірвало обидві ноги (відео)

ДТП сталася на Столичному шосе

У неділю, 14 липня, у Києві сталася страшна ДТП, внаслідок якої одному з постраждалих відірвало обидві ноги. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими до поліції Києва надійшло близько 13:00.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві. ДТП сталася на Столичному шосе.

"Попередньо встановлено, що між автомобілями "Dodge" та "ВАЗ" трапилося ДТП. Коли водії та пасажири автівок, вийшли з автомобілів та знаходились біля місця ДТП, в стоячий автомобіль "Dodge" в'їхало авто "Toyota". У результаті зіткнення пасажирка автомобіля "Dodge" та водій автомобіля "Toyota" отримали травми", — йдеться в повідомленні.

Очевидці події зафільмували наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Обережно, відео містить криваві сцени.

Нині на місці події працюють слідчі, всі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Броварському районі Київської області сталася смертельна аварія. Водійка авто марки Volkswagen збила пішохода.