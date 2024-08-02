На Львовщине из-за пьяного водителя погибла 16-летняя девушка (фото)

В ДТП погибла одиннадцатиклассница

В ночь на 1 августа в городе Мостиска Яворивского района произошло ужасное ДТП. 23-летний водитель автомобиля Kia Sportage, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в электросопротивление.

В результате столкновения 16-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

Подробности ДТП

Виновник аварии получил телесные повреждения и был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Погибшая девушка — Роксолана Панило, ученица 11 класса ОС "Твиржанский ЗЗСО I-III ст. — ЗДО". Образовательное сообщество Мостиской ТГ выразило глубокие соболезнования семье погибшей. Роксолана вспоминают как веселую, жизнерадостную, талантливую и творческую личность. Ее безвременная смерть стала большой потерей для всех, кто ее знал.

Ранее "Телеграф" также писал о ДТП под Киевом. Водитель "Mercedes" сбил насмерть пешехода.