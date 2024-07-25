"Не поширюйте плітки": компанія, де міг працювати чоловік, який напав на дівчину в Одесі, прокоментувала подію

Дівчина заступилась за кондукторку

Чоловік, який в Одесі накинувся на дівчину, не є працівником охоронної фірми "Самсон". Усі заяви щодо цього у мережі — фейк.

Пресслужба компанії повідомила це після поширення інформації про приналежність скандального чоловіка до фірми

"Деякі недоброчесні канали пишуть, що це — працівник нашої компанії. Офіційно заявляємо, що цей чоловік жодного відношення до нашої агенції НЕ МАЄ", — йдеться у повідомлені.

Також фірма закликала не розповсюджувати неправдиву інформацію та не маніпулювати плітками з соцмереж.

Водночас, зауважимо, що чоловік, який агресивно поводився в одеському тролейбусі та згодом напав на дівчину, був одягнений у військову форму.

Нагадаємо, що конфлікт розпочався через те, що чоловік ображав кондукторку, яка нібито принизила його супутницю. За жінку заступилась смілива дівчина, яка попросила когось з пасажирів викликати поліцію. На це чоловік відреагував ще агресивніше і попросив дівчину вийти з ним на вулицю та почекати правоохоронців. Проте, коли пасажирка вийшла з тролейбуса, чоловік на неї накинувся.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі вбили таксиста, який не схотів порушувати правила. Чоловік відмовився перевозити в авто одночасно п'ятьох пасажирів.