Зробив зауваження через знущання з собаки: на пляжі в Одесі дівчина накинулася на чоловіка з ножем (відео)
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За конфліктом спостерігала велика кількість відпочиваючих
На одному з міських пляжів в Одесі дівчина кидалась із ножем на чоловіка. Конфлікт між ними стався після зауваження у її бік.
Відповідне відео було опубліковано у місцевому Telegram-каналі. Його зняли очевидці події.
Автор ролика пояснив, що чоловік зробив зауваження дівчині за те, що вона знущалася з собаки. Однак така реакція відвідувачці пляжу не сподобалася, і вона схопилася на ніж.
На кадрах видно, що у правій руці дівчина тримає ножа. При цьому її тримають та намагаються заспокоювати. Сама ж героїня цієї історії просто стояла з ножем у руці.
У очевидців цієї історії виникли між собою розбіжності щодо цієї ситуації. Авторка казала оточуючим, що саме ця дівчина кинулася з ножем на чоловіка.
У пабліку не повідомили, чи було на місце події викликано поліцію. В офіційних джерелах немає відомостей про цю історію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київській області на АЗС чоловік напав на дівчину-касира. За попередньою інформацією, нападник був у військовій формі та перебував у стані алкогольного сп’яніння.