Зробив зауваження через знущання з собаки: на пляжі в Одесі дівчина накинулася на чоловіка з ножем (відео)

За конфліктом спостерігала велика кількість відпочиваючих

На одному з міських пляжів в Одесі дівчина кидалась із ножем на чоловіка. Конфлікт між ними стався після зауваження у її бік.

Відповідне відео було опубліковано у місцевому Telegram-каналі. Його зняли очевидці події.

Автор ролика пояснив, що чоловік зробив зауваження дівчині за те, що вона знущалася з собаки. Однак така реакція відвідувачці пляжу не сподобалася, і вона схопилася на ніж.

На кадрах видно, що у правій руці дівчина тримає ножа. При цьому її тримають та намагаються заспокоювати. Сама ж героїня цієї історії просто стояла з ножем у руці.

У очевидців цієї історії виникли між собою розбіжності щодо цієї ситуації. Авторка казала оточуючим, що саме ця дівчина кинулася з ножем на чоловіка.

У пабліку не повідомили, чи було на місце події викликано поліцію. В офіційних джерелах немає відомостей про цю історію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київській області на АЗС чоловік напав на дівчину-касира. За попередньою інформацією, нападник був у військовій формі та перебував у стані алкогольного сп’яніння.