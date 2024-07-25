"Не распространяйте сплетни": компания, где мог работать мужчина, напавший на девушку в Одессе, прокомментировала событие
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Девушка вступилась за кондукторшу
Мужчина, который в Одессе набросившийся на девушку, не является работником охранной фирмы "Самсон". Все заявления по этому поводу в сети — фейк.
Пресс-служба компании сообщила это после распространения информации о принадлежности скандального мужчины к фирме.
"Некоторые недоброчестные каналы пишут, что это — работник нашей компании. Официально заявляем, что этот мужчина никакого отношения к нашему агентству НЕ ИМЕЕТ ", — говорится в сообщении.
Также фирма призвала не распространять ложную информацию и не манипулировать сплетнями из соцсетей.
В то же время заметим, что мужчина, который агрессивно вел себя в одесском троллейбусе и впоследствии напал на девушку, был одет в военную форму.
Напомним, что конфликт начался из-за того, что мужчина оскорблял кондукторшу, которая якобы унизила его спутницу. За женщину вступилась смелая девушка, которая попросила кого-то из пассажиров вызвать полицию. На это мужчина отреагировал еще более агрессивно и попросил девушку выйти с ним на улицу и подождать стражей порядка. Однако когда пассажирка вышла из троллейбуса, мужчина на нее набросился.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе убили таксиста, не захотевшего нарушать правила. Мужчина отказался перевозить в автомобиль одновременно пятерых пассажиров.