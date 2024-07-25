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Поплатився життям: в Одесі вбили таксиста, який не схотів порушувати правила

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Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Деталі події та коментарі поліції Новина оновлена 25 липня 2024, 14:35
Деталі події та коментарі поліції. Фото Національна поліція/колаж "Телеграфа"

Водій загинув від ножових поранень до прибуття медиків

Через п'яні вибрики в Одесі сталася чергова трагедія. 24 липня, близько 21:00, на вулиці Дмитра Донського розгорнулася сутичка, яка закінчилася смертю 53-річного таксиста.

Як розповіли в поліції, причиною конфлікту стала банальна відмова водія везти більше пасажирів, ніж дозволено правилами. А це дуже обурило одного з учасників суперечки.

Хроніка подій

За попередніми даними слідства, таксист отримав замовлення на перевезення. Прибувши на місце, він зіткнувся з групою з п'яти осіб, які наполягали на спільній поїздці. Водій, керуючись правилами безпеки та законодавством, відмовився перевозити більше чотирьох пасажирів.

Ця відмова викликала бурхливу реакцію з боку одного з потенційних клієнтів. П'яний 30-річний чоловік почав агресивно поводитися, намагаючись силоміць витягнути водія з автомобіля.

Ситуація швидко переросла у бійку. Таксист, намагаючись захиститися, дістав з багажника дерев'яну биту і вдарив нею молодика. Однак це не зупинило нападника, який у відповідь кілька разів штрикнув таксиста у груди ножем.

Від отриманих травм 53-річний чоловік помер на місці події ще до прибуття медиків. Проте, завдяки швидкій реакції патруля Національної гвардії України, який знаходився неподалік, та втручанню очевидців, нападнику не вдалося втекти з місця злочину. Він був затриманий і наразі перебуває під вартою.

Коментар поліції

Начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Микола Каширкін прокоментував ситуацію:

"Дії зловмисника кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України як умисне вбивство. Підозрюваного затримано в процесуальному порядку. Медичне освідування підтвердило, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією статті, чоловіку загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі."

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі невідомий напав на військового. Суперечка виникла через мовне питання.

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#Транспорт #Вбивство #Одеса #новини транспорт