В Одесі 13-річна дівчинка впала з закинутої висотки та загинула (фото)

Дівчинка з нормальної родини

В Одесі дві 13-річні подружки малювали на стінах занедбаного санаторію, одна з них оступилася і впала з висоти 14 поверху. Дівчинка загинула.

Про це повідомила поліція області. Трагедія сталася 19 липня на території Пересипського району Одеси.

Дівчатка приїхали погуляти до одного із санаторіїв. Вони піднялися сходами покинутого комплексу, щоб помалювати фарбами на стінах між чотирнадцятим та п’ятнадцятим поверхами. Одна з подружок відступила назад, щоб розглянути свій малюнок, втратила рівновагу і впала між сходами.

Друга дівчинка повідомила про те, що сталося, батькам, а ті — в поліцію. На місце прибули поліцейські, рятувальники та медики. На жаль, урятувати дівчинку не вдалося, вона загинула на місці події.

Дівчинка з нормальної родини. За словами батьків, вона відпросилася погуляти з подругою та була постійно на зв’язку. Близько 18-ої години вона сказала матері, що вже збирається додому, проте за годину перестала відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої направили на експертизу. За попередньою інформацією, смерть дитини настала від травм через падіння з висоти. За фактом загибелі дитини розпочато провадження за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляв "Телеграф", 30 червня у Києві двоє підлітків впали з 16-го поверху будинку та загинули. Вони наклали на себе руки.