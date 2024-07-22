"Вата з ножем": в Одесі невідомий напав на військового (відео)

Питання мови стало гостро

В Одесі невідомий чоловік напав з ножем на українського військового через те, що він розмовляв російською мовою. Водночас нападник теж говорив російською, також його роздратували татуювання бійця.

Відео, на якому невідомий кидається на воїна, вже публікують у мережі. Зазначається, що інцидент стався у неділю, 21 липня, на вулиці Бабеля.

На кадрах видно, що чоловік поводиться агресивно та кидається на військового, який, своєю чергою, захищається. Після кількох ударів кулаками невідомий дістав ніж і вже готувався напасти. Проте, коли почув, що його знімають на відео одразу ж відступив. Але мовчати не став, він сказав, що "скоро всі, б***, поляжете", маючи на увазі українських військових.

За словами очевидців, конфлікт почався з мовного питання та татуювань, які роздратували невідомого. Він казав, що "понабивали собі фігню усіляку і ходять". Нападник почав чіплятися через те, що військовий розмовляв російською.

"А ти що? Розмовляєш російською ще й свастику носиш. Говори на мові", — сказав невідомий російською.

Зауважимо, що боєць не був у військовій формі під час сутички, але кривдник знав про його причетність до ЗСУ.

Це відео неабияк обурило суспільство і на нього вже відреагував колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ось вам і питання МОВИ, питання цієї війни, думайте трохи, малороси!" — написав він.

Нагадаємо, що це не перший скандал в Одесі з чоловіками, які не поважають військових. Так, на початку липня в Одесі тренер облаяв військового та одразу поплатився за це. Тоді фітнес-тренер обматюкав військового, який служив у 53-й бригаді ЗСУ та побажав йому смерті. Проте за українського захисника заступилися і "дохідливо пояснили" тренеру, що так поводитися не можна.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі жорстоко вбили військового, він отримав чотири кулі.