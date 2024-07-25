Поплатился жизнью: в Одессе убили таксиста, не захотевшего нарушать правила

Водитель погиб от ножевых ранений до прибытия медиков

Из-за пьяных выходок в Одессе произошла очередная трагедия. 24 июля, около 21:00, на улице Дмитрия Донского развернулась стычка, закончившаяся смертью 53-летнего таксиста.

Как рассказали в полиции, причиной конфликта стал банальный отказ водителя везти больше пассажиров, чем разрешено правилами. А это очень возмутило одного из участников спора.

Хроника событий

По предварительным данным следствия, таксист получил заказ на перевозку. Прибыв на место, он столкнулся с группой из пяти человек, настаивавших на совместной поездке. Водитель, руководствуясь правилами безопасности и законодательством, отказался перевозить более четырех пассажиров.

Этот отказ вызвал бурную реакцию со стороны одного из потенциальных клиентов. Пьяный 30-летний мужчина начал агрессивно вести себя, пытаясь насильно вытащить водителя из автомобиля.

Ситуация быстро переросла в драку. Таксист, пытаясь защититься, достал из багажника деревянную биту и ударил ею молодого человека. Однако это не остановило нападающего, который в ответ несколько раз ударил таксиста в грудь ножом.

От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. Однако, благодаря быстрой реакции находившегося неподалеку патруля Национальной гвардии Украины и вмешательству очевидцев, нападающему не удалось скрыться с места преступления. Он был задержан и находится под стражей.

Комментарий полиции

Начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Николай Каширкин прокомментировал ситуацию: "действия злоумышленника квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины как умышленное убийство. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи, мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы".

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