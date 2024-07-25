У Дніпрі знайшли тіло відомого активіста

На тілі знайшли ознаки насильницької смерті

У Дніпрі знайшли тіло 32-річного активіста Михайла Тонконогого. За попередньою інформацією, його вбили.

Про це пише "Дніпро оперативний". У повідомленні вказано, що на тілі чоловіка було виявлено вогнепальні поранення.

"За інформацією зі своїх джерел, нам стало відомо, що оперативники кримінальної поліції вже затримали групу осіб, які можуть бути причетні до скоєння особливо тяжкого злочину", — йдеться в повідомленні.

Офіційного коментаря від поліції поки що не було. Подробиці події встановлюватиме експертиза.

Інформацію про вбивство побічно підтвердив голова Соборної районної ради міста Артем Тімарьов.

Як відомо, Тонконогий був головою профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області. 22 липня він поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Skoda Octavia синього кольору. Після цього він перестав виходити на зв’язок, а його телефони було відключено.

Як повідомлялося раніше, у Харківській області стався конфлікт серед бійців ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті троє військовослужбовців загинули та ще четверо отримали поранення.