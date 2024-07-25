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Вдарив товариша кухонним ножем у груди: в Києві розслідували жорстоке вбивство

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Досудове розслідування страшного злочину завершено
Досудове розслідування страшного злочину завершено. Фото Колаж "Телеграфу"

Підозрюваний може потрапити на 15 років за ґрати

У Києві чоловік вбив кухонним ножем свого знайомого. Зловмисник постане перед судом.

Про це повідомила поліція Києва. За словами правоохоронців, сумна подія сталася у квартирі однієї з багатоповерхівок Дарницького району.

Як з'ясувало слідство, загиблий разом із жінкою запросили підозрюваного в гості. Знайомі разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, який закінчився трагічно. Зловмисник схопив кухонного ножа та вдарив господаря у груди.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури фігуранту за вчинення вбивства, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Знаряддя злочину

Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування завершено.

Також у поліції зазначають, що обвинувальний акт за фактом умисного вбивства скеровано суду для розгляду справи по суті.

В якості аргументу зловмисник вдарив знайомого ножем

Нагадуємо, нещодавно у Києві Дніпровський районний суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у жорстокому вбивстві знайомого. Зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Як з'ясували слідчі, чоловік запросив до себе додому товариша на застілля. Під час раптової сварки він схопив зі столу ніж і завдав знайомому численні ножові поранення у голову, шию та груди.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Зловмисник, намагаючись приховати злочин, накрив тіло простирадлом і продовжив пити алкоголь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві судитимуть чоловіка, який зарізав свого товариша, а потім зі знайомим відтягнув тіло до смітника.

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