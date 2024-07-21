Застав дружину з коханцем? У Тернополі військовий офіцер застрелив підлеглого

Усього пролунало шість пострілів

У готелі міста Тернополя сталося вбивство. Майор вистрілив у військовослужбовця прикордонної служби. Постраждалий помер на місці події.

Про це повідомляє речник спецпрокуратури Західного регіону Юлії Шевченка. Вона сказала, що подія сталася приблизно о 3 годині ночі 21 липня.

"Майор однією з військових частин зробив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці події. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів", — каже Юлія Шевченко.

Вона також додала, що офіцера було затримано за статтею 208 КПК України. Наразі вирішується питання про підозру в умисному вбивстві, а також обрання запобіжного заходу.

Водночас місцеве видання "Тернополяни" пише, що майор 6 разів вистрілив у сержанта з пістолета "Glok-17", який закріплений за ним.

"21 липня, близько 3 години ночі по вулиці Степана Будного, у готелі майор, перебуваючи на третьому поверсі цього готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем — головним сержантом одного з прикордонних загонів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові вистрілили у відомого мовознавця Ірину Фаріон. Від отриманих травм вона померла.