Викинув жінку з 11 поверху та пішов спати: у Дніпрі затримали колишнього зека (фото)

Досудове розслідування ще триває

У Дніпрі сталося чергове жорстоке вбивство. 51-річний чоловік скинув 44-річну жінку з балкона багатоповерхівки.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області. Повідомлення про виявлення тіла жінки біля одного з підʼїздів будинку по вулиці Антоновича надійшло до поліції 21 липня близько 21:20.

Слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції провела огляд місця злочину та опитали ймовірних свідків події. Як встановили правоохоронці, напередодні чоловік із потерпілою проводили сумісне дозвілля у квартирі підозрюваного.

Згодом між ними виник конфлікт під час якого чоловік почав душити жінку, а потім перекинув її через балкон на 11 поверсі. Після скоєного зловмисник пішов спати. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Оперативники кримінальної поліції затримали злочинця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваними виявився 51-річний місцевий мешканець, який наприкінці минулого року звільнився з місць позбавлення волі за аналогічний злочин.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вбивцю 11-річної Марії Біланової, тіло якої знайшли 31 січня у Дніпрі, засудили до довічного ув’язнення. У суді він провину не визнав.