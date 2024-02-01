Мав прізвисько "Кіт" і любив красти: що відомо про юнака, який убив дівчинку під Дніпром

Зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі

Стало відоме ім’я 23-річного хлопця, який зарізав 11-річну Марію Біланову у Придніпровську. Його звуть Олександр, але більше відомий у небезпечних компаніях на прізвисько "Кіт".

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний". Мати зловмисника заявила, що нічого не знала про злочин сина, і зараз її родина зганьблена на все місто.

23-річний житель Дніпра не вперше потрапляє у поле зору поліції. За словами товаришів, він любить "легкі гроші", тож часто крав. Саша на прізвисько "Кіт" неодноразово був помічений у сумнівних компаніях, де вживали алкоголь та наркотичні речовини. Такий розгульний спосіб життя він почав вести, коли батько пішов із сім’ї. Крім нього, у матері є ще два молодші сини.

Жінка розповіла, що про злочин сина дізналася лише сьогодні із соціальних мереж, коли опублікували його фото. З поліції мати не отримувала жодних повідомлень. Вона давно не живе разом, тому була не в курсі подробиць його життя. Також матері зловмисника почали дзвонити невідомі люди та погрожувати їй та молодшим синам.

"Я взагалі не розумію, що відбувається. Моїм дітям погрожують. Мій чоловік – Герой України. Мене збезчестили на весь Дніпро", – поскаржилася жінка у коментарі журналістам.

Щодо Марії, то з жертвою Сашко був знайомий особисто, але що між ними сталося — невідомо. За словами начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олександра Ганжі, дівчинка росла у неблагополучній родині. Крім Марії в сім’ї росло ще кілька дітей, але їхнім вихованням ніхто не займався. На батьків кілька разів складали протоколи за невиконання батьківських обов’язків. До того ж вони зловживали алкоголем.

Сім’я раніше жила у Кам’янському, але нещодавно переїхала до Дніпра. Друзі вбитої розповіли, що Марію час від часу били батько та брат. Дівчинка не дожила до свого дня народження два дні — 31 січня їй мало виповнитися 12 років.

До суду вже подано документи про те, щоб узяти під варту та помістити у СІЗО винного у вбивстві неповнолітньої. Олександру загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що тіло Марії Біланової знайшли 31 січня у передмісті Дніпра. У дівчинки на тілі були ножові поранення. Відомо, що дитина пішла з дому нібито на ночівлю до подруги ще 28 січня, але мати звернулася до поліції лише 30 січня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львівській області чоловік убив співмешканку у день її народження. Напередодні ввечері між чоловіком та жінкою виник конфлікт.