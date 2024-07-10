Зґвалтував і вдарив ножем десятки разів: вбивці 11-річної дівчинки з Дніпра ухвалили вирок (фото)

Зловмисник із лютого перебував під вартою

Вбивцю 11-річної Марії Біланової, тіло якої знайшли 31 січня у Дніпрі, засудили до довічного ув’язнення. У суді він провину не визнав.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області у середу, 10 липня. Там нагадали, що дівчинка поїхала до подружки 28 січня та перестала виходити на зв’язок, після чого її мама звернулася до поліції.

Зазначається, що прокурори в суді довели провину засудженого за статтями про умисне вбивство та зґвалтування та домоглися винесення вироку у вигляді довічного позбавлення волі.

На початку року він зустрівся з жертвою на одній із вулиць Дніпра біля теплотраси, зґвалтував неповнолітню, а потім завдав їй щонайменше 19 ударів ножем. Через це дівчинка померла на місці.

23-річного вбивцю знайшли 1 лютого та тримали під вартою. Під час судового засідання він не визнавав своєї провини.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що вбивство сталося у Самарському районі Дніпра, а тіло дівчинки знайшли у канаві. Тоді повідомлялося, що причиною вбивства став словесний конфлікт.