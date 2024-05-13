Ховала тіло у підвалі 10 днів: у Дніпрі жінка жорстоко вбила чоловіка

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі

У Дніпрі жінка вбила свого чоловіка та майже 10 днів ховала його труп у підвалі. Підозрювана зателефонувала у поліцію та повідомила про злочин самостійно.

Про це інформує Дніпровське районне управління поліції. Зазначається, що жінку вже затримано.

"Під час сварки жінка вдарила цивільного чоловіка ножем у серце. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними слідства, злочин стався 1 травня по вулиці Лубенська в Новокодацькому районі міста. Поліцейським вдалось встановити, що під час сумісного відпочинку між цивільним подружжям виник конфлікт, у ході якого жінка схопила кухонний ніж та завдала смертельного удару співмешканцю.

Вулиця Лубенська

"Аби уникнути покарання, підозрювана заховала тіло загиблого у підвалі. Але 10 травня жінка подзвонила до поліції та зізналася у скоєному", — додається у повідомленні.

Ніж, яким було завдано удару

Зазначається, що вже у неділю, 12 травня, слідчі відділення поліції повідомили 43-річній затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Нікополі чоловік побив власного брата до смерті через недопалок. Так підозрюваний прокинувся і помітив запах диму в квартирі, який виник через те, що загиблий не загасив сигарету.