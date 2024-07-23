Выбросил женщину с 11 этажа и пошел спать: в Днепре задержали бывшего зека (фото)

Досудебное расследование продолжается

В Днепре произошло очередное жестокое убийство. 51-летний мужчина сбросил 44-летнюю женщину с балкона многоэтажки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. Сообщение об обнаружении тела женщины возле одного из подъездов дома по улице Антоновича поступило в полицию 21 июля около 21:20.

Следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции провела осмотр места преступления и опросила вероятных свидетелей происшествия. Как установили правоохранители, накануне мужчина с потерпевшей проводили совместный досуг в квартире подозреваемого.

Впоследствии между ними возник конфликт, во время которого мужчина начал душить женщину, а затем опрокинул ее через балкон на 11 этаже. После совершенного злоумышленник пошел спать. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Оперативники криминальной полиции задержали преступника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подозреваемыми оказался 51-летний местный житель, который в конце прошлого года освободился из мест лишения свободы за аналогичное преступление.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.13 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 15 лет лишения свободы.

Напомним, убийцу 11-летней Марии Билановой, тело которой нашли 31 января в Днепре, приговорили к пожизненному заключению. В суде он вину не признал.