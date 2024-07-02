В Одесі жорстоко побили чоловіка. Нападники були схожі на копів: що сказали у поліції (відео)

Кадри з побиттям потрапили у руки поліцейських через соціальні мережі

В Одесі поліція розслідує побиття чоловіка особами у формі. Подія сталась поряд з ринком "Привоз", на вулиці Катеринська.

За словами поліціянтів, про інцидент вони дізнались із соціальних мереж, адже ані свідки, ані постраждалий не звертались до правоохоронних органів. Проте там наголосили, що особи — не співробітники поліції, а працюють у приватній охороні.

На кадрах, які ширяться мережею, видно, як чоловіка зі слідами фізичного насилля бʼють люди у формі. Постраждалий намагався втікти і впав на землю, та й це його не врятувало, адже кривдники продовжили завдавати йому ударів, але вже ногами.

"На відео, що шириться інтернетом, декілька громадян в тактичному одязі з наліпками на ньому, наносять тілесні ушкодження невідомому чоловіку. Відомості за даним фактом були зареєстровані у територіальному підрозділі поліції. Під час перевірки встановлено, що причетні до інциденту чоловіки, формений одяг яких зовні схожий на поліцейський однострій, не є співробітниками поліції. За попередньою інформацією, всі вони працюють у приватній охоронній компанії", — йдеться у повідомленні поліції.

Вулиця Катеринські біля "Привозу"

Зазначається, що правоохоронці вживають заходів щодо встановлення даних осіб та мотивів вчинення ними правопорушення.

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