Навіть не зупинився: на Запоріжжі водій збив військового та кинув його вмирати (фото)

Водія розшукують

У селищі Комишуваха на Запоріжжі невідомий водій на узбіччі дороги збив військового і навіть не зупинився. Від отриманих травм військовослужбовець помер.

Як повідомляється на Facebook-сторінці поліція Запорізької області, трагедія сталася 12 липня близько 21:35 на вулиці Богдана Хмельницького. Водій Toyota Hilux збив військового, який йшов узбіччям у попутному напрямку руху.

За даними поліції, водій, не зупиняючись, поїхав із місця події. Військовий помер на місці.

"Поліцейські докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля, що має характерні механічні пошкодження, зокрема, відсутній передній бампер та пошкоджено ліве бічне дзеркало", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", 6 липня, на Рівненщині сталася смертельна ДТП — маршрутний автобус зіткнувся з автоцистерною. Загинули понад 10 людей, серед яких є дитина.

А в Кам’янському на Дніпропетровщині п’яна жінка за кермом автомобіля Audi протаранила автомобіль Nissan, який на той момент заправлявся. Його пасажир постраждав, обидва авто та бензоколонка отримали пошкодження.