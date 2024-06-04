Отримав 4 кулі: в Одесі жорстоко вбили військового (фото 18+)

Інцидент нібито стався на вулиці Академіка Корольова

У ніч проти вівторка, 4 червня, в Одесі сталося вбивство. Був нібито застрелений військовий.

Чоловік прийшов до сусіда із проханням зробити музику тихіше. Реакція на прохання не шуміти виявилася дуже неадекватною. Подробиці події повідомили місцеві паблики.

Згідно з інформацією, інцидент нібито стався на вулиці Академіка Корольова.

"Військовий з братом і його дружиною прийшли до хлопця в квартиру зауважити, щоб той не шумів. У результаті цей хлопець зробив у військового 4 постріли на смерть і втік.", — пише один з передплатників паблика.

Крім того, свідком убивства став один із мешканців будинку.

"Прийшов з роботи, почув 1 постріл, у моїй парадній грала ще музика, і через 2 хвилини ще 3 постріли, потім вибіг якийсь тип із парадної, піднявся вище побачив труп", — написав чоловік у соцмережі.

За словами очевидця, правоохоронці знайшли вбивцю лише під ранок.

У поліції міста поки що не прокоментували цю інформацію. Наразі офіційних підтверждень немає.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, що на Одещині судитимуть 15-річну дівчину, яку звинувачують у навмисному вбивстві подруги. Школярка визнана осудною.