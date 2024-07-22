"Вата с ножом": в Одессе неизвестный напал на военного (видео)

Вопрос речи стал остро

В Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на украинского военного из-за того, что он разговаривал на русском языке. В то же время нападающий тоже говорил на русском, также его разозлили татуировки бойца.

Видео, на котором неизвестный бросается на воина, уже публикуют в сети. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, по улице Бабеля.

На кадрах видно, что мужчина ведет себя агрессивно и бросается на военного, который, в свою очередь, защищается. После нескольких ударов кулаками неизвестный достал нож и уже готовился напасть. Однако когда услышал, что его снимают на видео сразу же отступил. Но молчать не стал, он сказал, что "скоро все, б***, поляжете", имея в виду украинских военных.

По словам очевидцев, конфликт начался с языкового вопроса и татуировок, раздражавших неизвестного. Он говорил, что "понабивали себе фигню всякую и ходят". Нападающий начал придираться из-за того, что военный говорил на русском.

"А ты, что? Разговариваешь на русском еще и свастику носишь. Говори на мове", — сказал неизвестный на русском языке.

Заметим, что боец не был в военной форме во время стычки, но обидчик знал о его причастности к ВСУ.

Это видео изрядно возмутило общество и на него уже отреагировал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Вот вам и вопросы МОВИ, вопросы этой войны, думайте немного, малороссы!" – написал он.

Напомним, что это не первый скандал в Одессе с мужчинами, не уважающими военных. Так, в начале июля в Одессе тренер обругал военного и сразу поплатился за это. Тогда фитнес-тренер обматерил военного, служившего в 53-й бригаде ВСУ и пожелал ему смерти. Однако за украинского защитника вступились и "доходливо объяснили" тренеру, что так поступать нельзя.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе жестоко убили военного, он получил четыре пули.