У Кам'янському п'яна водійка розтрощила дві автівки на АЗС: подробиці автопригоди (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Поліція розслідує ДТП
П'яне водіння залишається однією з найгостріших проблем на дорогах України, щороку забираючи сотні життів та калічачи тисячі людей. Попри посилення відповідальності, водії все ще нехтують елементарними правилами безпеки, сідаючи за кермо напідпитку.
Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався дорожній інцидент на автозаправній станції. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Близько 6-ї ранку 12 липня п'яна водійка за кермом автомобіля Audi протаранила автомобіль Nissan, яке в той момент заправлявся.
Подробиці автопригоди
За попередніми даними, жінка-водій перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з іншим транспортним засобом, який стояв біля колонки АЗС.
В результаті ДТП пошкоджені обидва автомобілі та обладнання АЗС. Внаслідок аварії також постраждав пасажир Audi.
На місце події прибули правоохоронці. Поліцейські склали на порушницю протокол за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ДТП на Рівненщині жінка, що вижила, втратила всю родину. Автокатастрофа сталася 6 липня.