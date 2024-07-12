У Кам'янському п'яна водійка розтрощила дві автівки на АЗС: подробиці автопригоди (відео)

Поліція розслідує ДТП

П'яне водіння залишається однією з найгостріших проблем на дорогах України, щороку забираючи сотні життів та калічачи тисячі людей. Попри посилення відповідальності, водії все ще нехтують елементарними правилами безпеки, сідаючи за кермо напідпитку.

Так, у місті Кам'янське Дніпропетровської області стався дорожній інцидент на автозаправній станції. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Близько 6-ї ранку 12 липня п'яна водійка за кермом автомобіля Audi протаранила автомобіль Nissan, яке в той момент заправлявся.

Подробиці автопригоди

За попередніми даними, жінка-водій перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з іншим транспортним засобом, який стояв біля колонки АЗС.

В результаті ДТП пошкоджені обидва автомобілі та обладнання АЗС. Внаслідок аварії також постраждав пасажир Audi.

На місце події прибули правоохоронці. Поліцейські склали на порушницю протокол за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ДТП на Рівненщині жінка, що вижила, втратила всю родину. Автокатастрофа сталася 6 липня.