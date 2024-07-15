В ДТП в Киеве 14 июля пострадал руководитель детективов БЭБ: что известно

Делом будет заниматься Государственное бюро расследований

В Киеве в масштабном ДТП 14 июля, когда одному из пострадавших оторвало ноги, пострадал также руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук. Его госпитализировали с травмой головы после столкновения автомобилей.

Об этом пишет издание hromadske со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным источников, один из участников ДТП – именно Ткачук, находившийся за рулем автомобиля Toyota, въехавшего в другие два автомобиля.

"Предварительно установлено, что между автомобилями "Dodge" и "ВАЗ" произошло ДТП. Когда водители и пассажиры автомобилей вышли из автомобилей и находились возле места ДТП, в стоявший автомобиль "Dodge" въехал автомобиль "Toyota". В результате столкновения пассажирка автомобиля "Dodge" и водитель автомобиля "Toyota" получили травмы", – прокомментировали информацию в Национальной полиции Киева.

Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник среди правоохранителей, Ткачук, скорее всего, был трезв — он удачно прошел проверку на приборе "Драгер" и добровольно сдал образцы на исследования. Делом будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Броварском районе Киевской области произошла смертельная авария. Водитель авто марки Volkswagen сбила пешехода.

Также "Телеграф" писал, что на Софиевской Борщаговке произошло жуткое ДТП — авто врезалось в отбойник, и тот прошел насквозь. На публикуемых с места аварии кадрах видно, что отбойник вошел под капот автомобиля марки Honda, прошел через салон между водительским и пассажирским сиденьями, и вышел в заднее стекло.