Рознесло пів вантажівки, легкове авто та пошкодило автобус: страшна ДТП сталась неподалік Тернополя (фото, відео)

Автомобілі отримали серйозні пошкодження

Жахлива аварія сталася на Тернопільщині у середу, 10 липня. На трасі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік села Кам'янки, відбулась масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки, позашляховика та туристичного автобуса.

Наслідки зіткнення виявилися серйозними, про що свідчать кадри з місця події. Прокоментувала ДТП також пресслужба патрульної поліції Тернопільської області.

Унаслідок аварії є постраждалі. Наразі на місці працюють усі необхідні екстрені служби, а патрульні забезпечують реверсне регулювання руху, оскільки пересування транспорту на цій ділянці дороги суттєво ускладнене.

На відео, оприлюднене очевидцями, видно жахливі наслідки зіткнення. Легковий автомобіль, а саме позашляховик, зазнав сильних пошкоджень. Стан ТЗ свідчить про неймовірну силу удару. Його шматки розкидано по усій дорозі.

Не менше постраждала і вантажівка. Передня частина фури фактично відсутня — настільки потужним було зіткнення. Туристичний автобус отримав пошкодження задньої частини.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у ДТП на Рівненщині жінка, що вижила, втратила всю родину і онука. Хлопчику виповнилось лише 6 років. Його батько військовий. Чоловік приїхав з фронту, аби привітати сина з днем народження. Сім'я планувала відвідати Рівненський зоопарк, і дорогою туди потрапила у ДТП.