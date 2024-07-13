Смертельна ДТП на Київщині: пішохід потрапив під колеса авто (фото)

Чоловік загинув на місці

У Броварському районі сталася смертельна аварія. Водійка авто марки Volkswagen збила пішохода.

Про це повідомляє поліція Київської області. Подія сталася 12 липня, близько 20:30 години, на 69 кілометрі автодороги Київ — Харків.

Правоохоронці з'ясували, що 57-річна водійка допустила наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину в невстановленому місці.

На жаль, 55-річний житель села Борщів від отриманих травм загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління Київщини за фактом смертельної ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — зазначають у поліції.

Нагадуємо, що днями на Київщині 18-річний хлопець збив неповнолітню дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Германівка Обухівського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що юний водій авто марки "Москвич", рухаючись на нерегульованому перехресті, здійснюючи маневр лівого повороту, не обрав безпечну швидкість руху, втратив керованість. Внаслідок чого автомобіль перекинуло.

В цей час узбіччям йшла 15-річна дівчина. Автівка травмувала неповнолітню. Внаслідок аварії дівчина отримала численні травми та була госпіталізована до лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що на Софіївській Борщагівці сталася моторошна ДТП — авто врізалося у відбійник, і той пройшов наскрізь. На кадрах, які публікують із місця аварії, видно, що відбійник увійшов під капот автомобіля марки Honda, пройшов через салон між водійським та пасажирським сидіннями, і вийшов у заднє скло.