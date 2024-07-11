У Молдові автобус із українцями потрапив у ДТП: є загиблі, подробиці (фото)

Серед українців постраждалих немає

У четвер, 11 липня, у Молдові рейсовий автобус Кишинів-Київ зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє Newsmaker. Аварія сталася на трасі R7 у Ришканського району на півночі країни

За інформацією поліції, водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. У цей момент до нього врізався рейсовий автобус. Внаслідок ДТП 74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина загинули на місці.

За повідомленням Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій Молдови, 19 пасажирів автобуса не постраждали. У коментарі Фактам ICTV представники МЗС підтвердили інформацію, що серед поранених чи жертв аварії українців немає.

У Молдові сталася аварія за участю українців

Аварія у Молдові

ДТП за участю українців

Нагадаємо, у суботу на Рівненщині сталася смертельна ДТП. Загинуло понад 10 людей, серед яких є дитина. Аварія сталася за участю автоцистерни, яка зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.

Жахлива ДТП сталася також і на Тернопільщині. Там зіткнулися вантажівка, позашляховик та туристичний автобус, у результаті є постраждалі.

Також масштабна аварія сталася у Києві, на мосту Патона. Там штовхнулися одразу 5 автомобілів. Постраждалих внаслідок ДТП немає, автомобілі не зазнали значних пошкоджень — все обійшлося подряпинами та розбитими бамперами.