В Каменском пьяная женщина за рулем разбила два автомобиля на АЗС: подробности автопроисшествия (видео)

Полиция расследует ДТП

Пьяное вождение остается одной из самых острых проблем на дорогах Украины, ежегодно унося сотни жизней и увечая тысячи людей. Несмотря на усиление ответственности, водители все еще пренебрегают элементарными правилами безопасности, садясь за руль под хмельком.

Так, в Каменском Днепропетровской области произошел дорожный инцидент на автозаправочной станции. Как сообщают местные СМИ, около 6 утра 12 июля пьяная женщина за рулем автомобиля Audi протаранила автомобиль Nissan, который в тот момент заправлялся.

Подробности автопроисшествия

По предварительным данным, женщина-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением и допустила столкновение с другим транспортным средством, стоявшим у колонки АЗС.

В результате ДТП повреждены оба автомобиля и оборудование АЗС. В аварии также пострадал пассажир Audi.

На место происшествия прибыли правоохранители. Полицейские составили на нарушительницу протокол по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ДТП в Ровенской области выжившая женщина потеряла всю семью. Автокатастрофа произошла 6 июля.