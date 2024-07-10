Мопед розірвало на частини: у Києві п’яний водій Maserati скоїв смертельну ДТП (фото)

Чоловіку загрожує в’язниця

У ніч на середу, 10 липня, у Святошинському районі Києва сталася аварія за участю автомобіля Maserati та мопеда марки Delivery. Внаслідок зіткнення пасажирка мопеда отримала травми несумісні з життям та померла на місці.

Як виявилося, водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. Подробиці смертельної аварії розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Попередньо встановлено, що близько опівночі на вулиці Борщагівській у Києві 35-річний водій Maserati здійснив наїзд на мопед Delivery.

Внаслідок зіткнення 48-річна пасажирка мопеда отримала серйозні травми та померла на місці аварії, а 28-річного водія двоколісного транспортного засобу було екстрено госпіталізовано. У нього діагностували травми різного ступеня тяжкості і зараз він перебуває у лікарні.

Залишки мопеда

На водія Maserati чекає суд

Варто відзначити, що удар був настільки сильним, що від мопеда практично нічого не залишилося, а частини транспортних засобів розлетілися всією дорогою.

На місце ДТП оперативно прибули правоохоронці, які перевірили водія автомобіля на наявність у нього в крові алкоголю – прилад "Драгер" показав 1,66 проміле.

Водій був п’яний

Зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці

Горе-водія затримали. Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, скоєного у стані алкогольного сп’яніння та спричинення загибелі людини.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Його подальшу долю вирішить суд.

Смертельна аварія сталася на вулиці Борщагівській

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві ввели обмеження для деяких водіїв. Цього разу зміни торкнулися вантажного транспорту, для якого було запроваджено тимчасові обмеження на ключових автошляхах регіону.