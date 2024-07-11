Масштабна ДТП у Києві: зіткнулися відразу 5 автівок (відео)

Рух транспорту дуже ускладнений

У четвер, 11 липня, у Києві сталася масштабна аварія на мосту Патона. Зіткнулися відразу 5 автомобілів.

Відео з місця події поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ". На кадрах видно автівки, які стоять ланцюжком.

Як іронічно пишуть у мережі, в "ДТП-трамвайчик" на мосту Патона потрапили авто марки Volkswagen, два Mercedes, Hyundai та Audi.

На відео видно, що автомобілі не зазнали значних пошкоджень. Все обійшлося подряпинами та побитими бамперами.

Постраждалих внаслідок ДТП, на щастя, немає. На місці події викликали поліцію.

Очевидці аварії зазначають, що на мосту Патона утворився затор, рух транспорту дуже ускладнений.

Просимо водіїв врахувати цю інформацію при плануванні своєї поїздки та часу.

Нагадуємо, днями на Софіївській Борщагівці сталася моторошна ДТП — авто врізалося у відбійник, і той пройшов наскрізь. Дивом обійшлося без постраждалих.

Аварія сталася на повороті до "Столичного ринку" поряд з автозаправкою Shell уночі 6 липня. На кадрах, які публікують із місця ДТП, видно, що відбійник увійшов під капот автомобіля марки Honda на чернігівських номерах, пройшов через салон між водійським та пасажирським сидіннями, і вийшов через заднє скло.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві п’яний водій Maserati скоїв смертельну ДТП. Внаслідок зіткнення пасажирка мопеда отримала травми несумісні з життям та померла на місці.