Приревнув дружину: на Київщині чоловік убив доньку і намагався накласти на себе руки (фото, відео)

Поліцейських викликав син убивці

На Київщині чоловік жорстоко вбив доньку і ледь не позбавив життя сина через те, що його дружина поїхала за кордон.

Як повідомляє пресслужба поліції Київщини, 43-річний мешканець Обухівського району на ґрунті ревнощів вирішив вбити себе та дітей.

З цією метою він зламав ручку вхідних дверей, щоб не дати 16-річній дівчинці та 12-річному хлопчику втекти з дому, а потім відкрив газові конфорки.

"Старша донька намагалася завадити трагедії та залишити будинок, але було вже пізно. Батько почав бити неповнолітню кулаками, а згодом завдав смертельного ножового поранення", — йдеться у повідомленні.

Поліцейських викликав хлопчик, який сховався у підвалі.

Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіло дівчинки та чоловіка, що вмирає від ножового поранення. Його встигли реанімувати лікарі, проте за скоєне йому загрожує 15 років ув’язнення. До винесення вироку його триматимуть під вартою.

Як повідомлялося раніше, днями на Сумщині під час спільного розпивання алкогольних напоїв 56-річний чоловік зарубав сокирою свого 42-річного приятеля.