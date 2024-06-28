У Києві під поїзд метро потрапила жінка: постраждала померла (відео 18+)

Обставини трагедії встановлюються

У п’ятницю, 28 червня, на київській станції метро "Золоті ворота" пасажирка потрапила під поїзд. Постраждалою виявилася жінка, яка від отриманих травм померла на місці.

У зв’язку з подією "зелена" лінія метро закрита на вхід для пасажирів. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Про це повідомляється у київських Телеграм-каналах.

Відомо, що на станції метро "Золоті ворота" пасажирка потрапив під поїзд. Через це "зелена" лінія метро — станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" — "Театральна" закриті на вхід для пасажирів.

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук’янівської".

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

На місці події працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Тіло пасажирки деблокували та достали з-під вагона. Жінка від отриманих травм, на жаль, померла на місці.

Причини та обставини трагедії встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, що це вже другий випадок падіння людини на рейки в київському метро за останню добу. Так, у четвер, 27 червня, на київській станції метро "Університет" чоловік потрапив під поїзд і йому потяг сильно травмував обидві ноги.

Постраждалого деблокували рятувальники і в стані шоку доправили до медзакладу. За словами машиніста, це була спроба самогубства і чоловік років 30-35 цілеспрямовано кинувся під поїзд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку червня у київському метро сталася трагедія — під потяг упала жінка. Через це на вхід були тимчасово закриті станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченко" синій лінії.