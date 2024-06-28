Под Киевом отец зарезал дочь и чуть не убил сына: мужчина услышал приговор

Решил лишить жизни себя и детей

В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил 16-летнюю дочь и едва не отравил 12-летнего сына. Мотивом преступления стала ревность к жене.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Жуткий инцидент произошел в мае 2023 года в Обуховском районе.

Правоохранители отмечают, что, прибыв на место происшествия, почувствовали резкий запах газа. На кухне увидели бездыханное тело 16-летней девочки и раненого 43-летнего хозяина дома, который практически не дышал. А в подвале прятался 12-летний испуганный мальчик, который и вызвал полицию.

Как выяснило следствие, убийство мужчина совершил на фоне ревности к жене — ревнивец решил лишить жизни себя и детей.

Дом, в котором произошла трагедия

Накануне вечером отец открыл газовые конфорки и сломал ручку входной двери, чтобы исключить выход детей из дома. Дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но мужчина начал избивать девочку кулаками, после чего нанес смертельное ножевое ранение.

Жуткая картина на месте преступления

"Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве дочери и покушении на убийство малолетнего сына (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК)", — говорится в сообщении.

На месте происшествия

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве услышал приговор мужчина, жестоко убивший своего товарища. Во время внезапной ссоры он схватил со стола нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь.