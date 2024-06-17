Жорстоке вбивство у Києві: чоловік, який позбавив життя товариша, почув вирок

Під час застілля між знайомими виник конфлікт

У Києві Дніпровський районний суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у жорстокому вбивстві знайомого. Зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався у вересні 2023 року.

Як з'ясували слідчі, чоловік запросив до себе додому товариша на застілля. Під час раптової сварки він схопив зі столу ніж і завдав знайомому численні ножові поранення у голову, шию та груди.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Зловмисник, намагаючись приховати злочин, накрив тіло простирадлом і продовжив пити алкоголь. Наступного дня, коли до квартири завітав ще один спільний знайомий, він дізнався про трагедію і негайно викликав лікарів, а ті, в свою чергу, повідомили про подію до поліції.

Докази злочину

"Слідчі Дніпровського управління поліції затримали раніше судимого за аналогічний злочин уродженця Луганщини 1972 та повідомили зловмиснику про підозру. Днями, вироком Дніпровського районного суду обвинуваченого було визнано винним в умисному вбивстві (п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ)", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, а також приєднано один рік невідбутого покарання за наркозлочини.

Злочинець проведе у в'язниці 15 років

Раніше "Телеграф" писав, на Київщині мати підпалила власного сина. Таким чином жінка вирішила помститися потерпілому за схильність до алкоголю.