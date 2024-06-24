Вдарив пенсіонерку молотком і забрав гроші: у Києві затримали зухвалого нападника

Фігурант може провести 15 років у в'язниці

У Києві затримали чоловіка, який побив пенсіонерку молотком і відібрав у неї гроші. Зловмисником виявився працівником місцевого СТО.

Про це повідомила поліція Києва. Інцидент трапився в Подільському районі столиці.

За словами правоохоронців, до них звернулися медики, які повідомили про 63-річну пацієнтку зі значними травмами, отриманими в наслідок розбійного нападу.

Як виявилося, 41-річний киянин був знайомий з потерпілою та час від часу навідував її, допомагаючи з дрібним ремонтом у квартирі. Під час останнього візиту зловмисник несподівано схопив молоток і завдав жінці декілька ударів, змусивши її розкрити, де вона зберігає гроші. З квартири пенсіонерки він викрав 2 тисячі доларів та втік.

Знаряддя злочину

Киянку терміново госпіталізували до медичного закладу із численними забоями тіла та переломом руки. А нападника затримали.

Чоловік побив та обікрав знайому

"Оперативники розшукали та затримали підозрюваного. Як з’ясувалось, останній є працівником місцевого СТО та на викрадені кошти фігурант придбав автівку, а решту грошей поклав на свій банківський рахунок", — зазначають у поліції.

На викрадені кошти зловмисник придбав авто

Правоохоронці вилучили речові докази та повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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