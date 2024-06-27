У Києві водій BMW збив хлопчика на "зебрі": подробиці, фото

Чоловіка перевіряють на стан сп’яніння

У Києві сталася аварія, в якій травмовано дитину. Правоохоронці встановлюють обставини.

Про це повідомила поліція Києва. ДТП сталася 26 червня, на вулиці Ореста Левицького в Деснянському районі столиці.

За попередньою інформацією поліціянтів, 35-річний водій рухаючи на авто марки BMW, збив хлопчика, коли той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Травмовану дитину негайно госпіталізували до лікарні. На місці аварії працювали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, ювенальні поліцейські та патрульні. Водія перевірять на стан сп’яніння.

На місці події

"Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація", — йдеться у повідомленні.

Авто, що потрапило в ДТП

Ознаки аварії на кузові авто

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом. Батьків просять контролювати дітей і нагадувати їм правила дорожнього руху.

Нагадуємо, днями у Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Попередньо, водій авто марки Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофора. Патрульні почали наздоганяти порушника. На вимогу працівників поліції зупинитися водій не відреагував та продовжив рух.

Тікаючи від поліціянтів, чоловік збив пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом сталася жахлива аварія — зіткнулися два автомобілі марки Mercedes. З фото аварії можна припустити, що зіткнення було досить сильним, передні частини автомобілів розбиті вщент.