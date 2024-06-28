У Києві чоловік намагався зґвалтувати малолітнього хлопчика в туалеті: педофіл почув вирок

Зловмисник затягнув дитину до кабінки та хотів вчинити злочин

Киянина визнали винним у спробі зґвалтування 12-річного хлопчика. Чоловік потрапить до в'язниці на 10 років.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Подія трапилася у Парку партизанської слави у вересні 2023 року.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дарницької окружної прокуратури мешканця Києва визнано винним у замаху на зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 України)", — йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений в стані алкогольного сп’яніння зайшов до громадської вбиральні та помітив там 12-річного хлопчика. Зловмисник затягнув дитину до кабінки та намагався зґвалтувати. Крики хлопця почули, в приміщення зайшов інший відвідувач, який врятував дитину. Також чоловік затримав нападника та передав працівникам Муніципальної варти.

На суді обвинувачений заперечував свою вину.

"Дарницький районний суд Києва підтримав позицію прокурора, який просив для чоловіка максимальний термін покарання, передбачений за цей злочин – 10 років позбавлення волі", — зазначають у прокуратурі.

Також відомості про обвинуваченого будуть "внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи".

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Чоловік отримав покарання

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік побив і зґвалтував неповнолітню, яка приїхала до столиці в гості. Суд виніс вирок місцевому жителю.