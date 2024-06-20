Жахлива автокатастрофа в Польщі: перекинувся автобус з України, багато поранених (фото)

У Польщі перекинувся польський автобус, є постраждалі

Вже вкотре український автобус за кордоном втрапив у дорожню пригоду. Цього разу він прямував з Києва до Варшави, Ця подія миттєво облетіла всі новинні стрічки польських та українських ЗМІ.

Як повідомляє fakt.pl, у четвер, 20 червня, близько 7 ранку на трасі №17 поблизу міста Красностав у Люблінському воєводстві сталася жахлива автокатастрофа. Автобус, який прямував з Києва до Варшави з 57 пасажирами та водієм на борту, з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

Автобус, в якому перебувало 57 пасажирів та водій, з невідомих поки причин з'їхав з траси та перекинувся на бік у кюветі. Жахливі кадри з місця події шокують — розбите скло, погнуті металеві конструкції та людські речі, розкидані навколо автобуса. За повідомленнями очевидців, чути були крики про допомогу та плач потерпілих. На місце негайно прибули численні екіпажі швидкої допомоги, пожежників та поліції.

Постраждалі та наслідки

Внаслідок жахливої аварії 13 громадян України, які їхали автобусом, зазнали травм різного ступеня тяжкості. Їх терміново госпіталізували до лікарень у Красноставі, Замості, Свиднику та Любліні. На щастя, ніхто не загинув, наразі відомо вже про 14 постраждалих в аварії, серед них 2 дітей.

Водій автобуса, за попередніми даними, був тверезим, поліція розпочала ретельне розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту.

Через перекинутий автобус рух на трасі №17 між Піасками та Красноставом був істотно ускладнений протягом кількох годин. Поліція була змушена запровадити реверсивний рух в обох напрямках по одній смузі, що призвело до великих затримок.

Ситуація на місці події залишається напруженою. Рятувальники продовжують працювати, а експерти намагаються з'ясувати всі деталі того, що стало фатальною причиною перекидання автобуса.

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейський зачепив фуру і вилетів на узбіччя. Деталі карколомної ДТП на Дніпропетровщині з'ясовують правоохоронці.