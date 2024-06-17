У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у страшну ДТП: більшість постраждалих діти

15 людей отримали різноманітні травми

У Румунії трапилась страшна ДТП, у якій постраждали українці. Туристичний автобус, у якому перебували громадяни нашої держави, зіштовхнувся з вантажівкою.

Після події 15 пасажирів доправили потребували медичної допомоги. Про це інформує румунська преса.

В ніч з неділі на понеділок влада в Констанці задіяла Червоний план втручання. В автобусі перебувало 57 громадян України, 42 з яких — діти. Водіїв обох транспортних засобів перевірили за допомогою алкотестера, щоб встановити ознаки алкогольного сп’яніння чи присутності психоактивних речовин. Результати були негативними, сказали представники поліцейського інспекторату округу Констанца. На місце аварії направили кілька бригад швидкої та пожежників.

У результаті ДТП поліція відкрила кримінальне провадження — за статтею "умисне нанесення тілесних ушкоджень". 49 учасників ДТП тимчасово доставили до спортивного залу в Неводарі, де вони чекали, щоб їх забрав інший автобус.

15 осіб, з яких 2 дорослих і 13 дітей, потребували медичної допомоги, та у лікарню доставили лише 4 із них — 2 дорослих та 2 дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вагітна постраждала в потрійній ДТП. "Швидка" на шляху до неї теж розбилася.