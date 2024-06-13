У Києві вагітна постраждала в потрійній ДТП: "швидка" на шляху до неї теж розбилася (фото)

Причини обох ДТП наразі з’ясовують поліцейські

В Оболонському районі Києві на проспекті Володимира Івасюка зіткнулися три легкові автомобілі. Пізніше машина швидкої допомоги, яка їхала на цей виклик, також потрапила у ДТП.

Про це повідомили у поліції міста Київ. Внаслідок аварії постраждала вагітна, а також водій та лікар швидкої допомоги.

Перша ДТП сталася 13 червня о 15:10. Зіткнулися три легкові авто марки "Нісан", "Мазда" та "Рено". На місце аварії прибули слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. А вже о 15:30 автомобіль швидкої допомоги, який їхав на місце аварії, зіткнувся з автомобілем "Порше".

Внаслідок ДТП, постраждала вагітна водійка "Ніссан" — її автомобіль перекинувся, водій та лікар швидкої. Усіх трьох з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні. На місці аварій продовжують працювати правоохоронці, подробиці ДТП встановлюються.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під Львовом зіткнулися дві вантажівки. Автівки розбиті вщент, про стан постраждалих нічого не відомо.