З вантажівок майже нічого не лишилось: страшна ДТП під Львовом (фото)

Вантажівки зім'яті просто вщент

На під’їзді до Львова, на кільцевій дорозі, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулись 2 вантажних авто.

Як повідомляється, зіткнення відбулось біля Малої Швейцарії. У зв’язку з тим, що вантажівки перегородили дорогу в обох напрямках, рух ускладнено. Аварію підтвердили у патрульній поліції Львівської області.

У поліції також зазначили, що унаслідок ДТП є постраждалі, та про їх стан не повідомляють. Як видно на фото, обидві вантажівки отримали дуже серйозні пошкодження. Вони фактично зім’яті вщент. Схоже, вантажівка транспортної компанії "Нова пошта" протаранила іншу вантажівку вбік. На це вказують характерні пошкодження.

Згідно з інформацією від пресслужби патрульної поліції Львівщини, аварія трапилась між населеними пунктами Бережани та Пасіками Зубрицькими. Це 547 кілометр автодороги Київ-Чоп (детальніше дивіться на карті).

Патрульні просять враховувати інформацію про ускладнений рух під час планування свого маршруту. Наразі рух організовано у реверсному режимі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині трапилась смертельна ДТП. Вантажівка влетіла у цвинтар.