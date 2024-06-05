Жахлива потрійна ДТП за участі авто копів: у поліції розповіли деталі (фото, відео)

Автомобіль перекинувся після зіткнення

У Львові у середу, 5 червня, автомобіль поліції потрапив у потрійну дорожньо-транспортну пригоду. Автомобіль правоохоронців перекинувся після зіткнення з іншими авто.

Як наслідок, постраждало семеро осіб, яких було шпиталізовано. Про це повідомляє поліція Львівської області.

"Попередньо встановлено, що сьогодні, 5 червня, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся", — йдеться у повідомленні.

Перехрестя вулиці Хімічна та проспекта В.Чорновола

Зазначається, що, за даними служби Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, з місця аварії ушпиталили чотирьох поліцейських, водіїв двох автомобілів та одну пасажирку. Відомо, що цивільними, які травмувались, є 40-річна жінка, подружжя віком 54 та 57 років.

На місці події працювало 5 бригад швидкої допомоги. Травмованих із закритими черепно-мозковими травмами та забоями госпіталізували у лікарні святого Пантелеймона та святого Луки. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

"Один працівник поліції був госпіталізований у відділення нейрохірургії. В нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму та забій ліктьової ділянки правої верхньої кінцівки. Також двоє поліцейських на етапі дообстеження, їм також діагностують закриті черепно-мозкові травми. Четвертий працівник поліції — на фінальному етапі обстеження. В нього є тільки садно лівої лобної ділянки. Він буде відпущений на амбулаторне лікування до свого сімейного лікаря", — повідомив Сергій Іщук "Суспільному".

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, встановлюються обставини події. Потерпілим надається медична допомога.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 5 червня, під Дніпром сталася моторошна автотроща. Неподалік від селища Соколове в Новомосковському районі водій ВАЗ влетів у сільгоспмашину із нависним обладнанням, що їхав трасою. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди є троє загиблих.