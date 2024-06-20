Поліцейський зачепив фуру і вилетів на узбіччя: деталі карколомної ДТП на Дніпропетровщині (фото)

Ризикований обгін через суцільну пряму ледь не коштував життя поліцейському життя

Жахлива автомобільна аварія з участю поліції сталася у селі Авдотівка на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Водій легковика зіткнувся з фурою та вилетів на узбіччя.

Як повідомляють місцеві пабліки, 34-річний поліцейський з Харкова, керуючи Honda, вирішив обігнати вантажівку через суцільну лінію розмітки. Однак, його маневр закінчився трагічно – авто врізалося у фуру та вилетіло у кювет.

Попри жахливі наслідки зіткнення, поліцейському дивом вдалося вижити. Він відбувся лише забоями та саднами, хоча й був терміново госпіталізований для ретельного обстеження. Рятувальники, які прибули на місце події, були вражені, побачивши понівечений автомобіль та живого водія.

Наразі тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин інциденту. Поліцейського, який вижив після жахливої аварії, опитають щодо причин його ризикованого маневру. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху буде визначена згідно із законодавством.

Ця аварія є нагадуванням про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, особливо на трасах. Обгін через суцільну лінію є вкрай небезпечним маневром, який може коштувати життя. Поліція закликає водіїв бути обережними та відповідальними за кермом, адже від цього залежить безпека всіх учасників дорожнього руху.

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