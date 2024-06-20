Ужасная автокатастрофа в Польше: опрокинулся автобус из Украины, много раненых (фото)

В Польше перевернулся польский автобус, есть пострадавшие

В очередной раз украинский автобус за границей попал в дорожное происшествие. На этот раз он направлялся из Киева в Варшаву. Это событие мгновенно облетело все новостные ленты польских и украинских СМИ.

Как сообщает fakt.pl, в четверг, 20 июня, около 7 утра на трассе №17 вблизи города Красностав в Люблинском воеводстве произошла ужасная автокатастрофа. Автобус, следовавший из Киева в Варшаву с 57 пассажирами и водителем на борту, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Автобус, в котором находились 57 пассажиров и водитель, по неизвестным пока причинам съехал с трассы и опрокинулся на бок в кювете. Ужасные кадры с места происшествия шокируют — разбитые стекла, погнутые металлические конструкции и человеческие вещи, разбросанные вокруг автобуса. По сообщениям очевидцев, слышны были крики о помощи и плаче потерпевших. На место немедленно прибыли многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция.

Пострадавшие и последствия

В результате ужасной аварии 13 граждан Украины, которые ехали на автобусе, получили травмы разной степени тяжести. Их срочно госпитализировали в больницы в Красноставе, Замостье, Свиднике и Люблине. К счастью, никто не погиб, сейчас известно уже о 14 пострадавших в аварии, среди них 2 детей.

Водитель автобуса, по предварительным данным, был трезв. Полиция приступила к тщательному расследованию для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Из-за опрокинутого автобуса движение на трассе №17 между Пиасками и Красноставом было существенно усложнено в течение нескольких часов. Полиция была вынуждена ввести реверсивное движение в обоих направлениях по одной полосе, что привело к большим задержкам.

Ситуация на месте происшествия остается напряженной. Спасатели продолжают работать, а эксперты пытаются выяснить все детали того, что стало роковой причиной опрокидывания автобуса.

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